ŠENTJUR Namenu predali prvo postajališče za avtodome v mestu

V bližini šentjurskega doma starejših občanov so dokončno uredili in namenu predali prvo postajališče za (štiri) avtodome v mestu.

Dodatna oskrbovalna mesta bodo postavili v Mestnem parku v sklopu celostne preureditve tega območja.

Neto naložba je dosegla 174 tisoč evrov, sto tisočakov so pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Koliko bo občina z noviteto lahko izboljšala svoj turistični položaj, pojasni župan Marko Diaci. »Postajališče sodi v okvir Zgornjega trga, tam smo imeli prostor, ki smo ga morali izkoristiti. V naši občini turizma ni pretirano veliko. Bi lagal, če bi rekel drugače. A to ni nič čudnega, saj ležimo v peterokotniku turističnih destinacij, kot so Laško, Podčetrtek, Dobrna, Zreče in Rogaška Slatina. Za vsakega turista se moramo precej bolj potruditi.«

PŠ