Klemen Mastnak, Nataša Golež, Fanika Opalič, Martin Čater in Mirjana Aužner so naj prostovoljci Občine Šentjur za leto 2024.

Prvič so podelili priznanja tudi za prostovoljno organizirane projekte. Prejeli so jih film Gepack, Keltski dan na Rifniku in Kronika PGD Šentjur od leta 1874 do 2024.

Slovesno podelitev priznanj so v Ipavčevem kulturnem centri izvedli v okviru Tedna zdravega mesta.

PŠ