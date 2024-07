ŠENTJUR Na upravni enoti prva elektronska smrt

Sliši se precej turobno, toda Upravna enota Šentjur bo prva v državi uvedla aplikacijo eSmrt. Predvidoma jo bodo začeli uporabljati že avgusta, služila pa bo predvsem krajšim in lažjim postopkom ob prijavi smrti (tudi za tuje državljane). Digitalizacija upravnih postopkov se s tem torej širi tudi na področje smrti, za kar so oblikovali posebno aplikacijo eSmrt.

Na nedavnem srečanju s predstavniki notranjega ministrstva in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (na sliki) so dogovorili, da bodo nove postopke uvedli v okviru projekta Digitalizacije poročanja o vzrokih smrti. Ta trenutno poteka tako, da prijavitelj na upravno enoto posreduje obrazec o prijavi smrti in zdravniško potrdilo (poročilo o vzroku smrti), matičar pa podatke vnese v arhiv. Podatek o smrti se prenese še v Centralni register prebivalstva. Po novem s papirji ne bo več opravka, saj bodo mrliški pregledniki podatke vnašali v novo aplikacijo, kjer jih bo matičar lahko videl takoj. V državi vsako leto zabeležimo okoli 23.000 smrti, novost bodo zato postopoma začele uporabljati tudi druge upravne enote, v celoti bi jo lahko uveljavili do konca leta. (PŠ)