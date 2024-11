ŠENTJUR Na UE novost tudi eGraditev

Šentjurka upravna enota je konec prejšnjega tedna kot prva na Štajerskem uvedla aplikacijo eGraditev.

Ta omogoča elektronsko, predvsem pa hitrejše in enostavnejše poslovanje na področju gradenj. Vanjo bodo vključeni investitorji, projektanti in pristojni mnenjedajalci, kakor tudi inšpekcije ter občinski in državni organi.

Digitalno novost so v maju in septembru že vpeljali na primorskem in kraškem območju. Do februarja bo z aplikacijo pokrita celotna Štajerska, do konca prihodnjega leta pa vsa država.

Spomnimo, da so Šentjurčani poleti kot prvi v Sloveniji uvedli aplikacijo eSmrt za lažje postopke ob prijavi smrti svojca.

PŠ