ŠENTJUR Na seznamu lokalnih ponudnikov hrane 44 imen

Strokovne službe občine Šentjur so pripravile seznam 44 lokalnih ponudnikov domačih pridelkov in izdelkov z naslovi, kontakti in opredelitvami dejavnosti oziroma izdelkov, ki so v stalni ali sezonski ponudbi.

Listo bodo sprotno ažurirali, s potezo pa želijo dati večji pomen lokalni pridelavi hrane in ponudbi, ki sta ključni za dolgoročni trajnostni razvoj in prehransko samooskrbo. Kakor poudarjajo, ne gre spregledati niti vloge, ki jo slednja imata pri ohranjanju poseljenosti podeželja, saj Šentjur velja za pretežno kmetijsko področje.

Tako šentjurske kmetije, ki so pretežno razpršene, ponujajo presežke lastne pridelave, mnogi so se usmerili v ekološko kmetovanje, bodisi ponujajo proizvode iz domačih sestavin, zato je hrana kakovostnejša in bolj zdrava.

Šentjurčani se bodo pridružili tudi nacionalnemu Tednu slovenske hrane, ki bo skupaj s kmečko tržnico 16. novembra pri centru Kea.

PŠ