ŠENTJUR Možnosti širitve fonda javnih stanovanj

Šentjurski fond javnih najemniških stanovanj šteje blizu 200 enot, ki so poleg Šentjurja še na Ponikvi, Planini pri Sevnici in v Slivnici.

Interes upravičencev za bivanje izven Šentjurja je razumljivo manjši, vendar ima odločilno vlogo pri tem državni pravilnik.

Letošnji razpis za dodelitev stanovanj še ni zaključen, se je pa na A-listo uvrstilo 45 prosilcev in na B-listo sedem.

Župan Marko Diaci o morebitni širitvi stanovanjskega fonda pravi, da so stanovanjskemu skladu že pred šestimi leti dostavili vso dokumentacijo v zvezi z možnostmi gradnje javnih najemnih stanovanj v občini, vendar niso izkazali velikega interesa, saj da jih očitno bolj zanimajo naložbe v večjih mestih.

»Zasebnih naložb v stanovanja je v občini ta čas precej, tudi na področju individualne gradnje, za večstanovanjske objekte pa je predvidenih nekaj lokacij, a to je znova stvar zasebne pobude«, dodaja župan.

PŠ