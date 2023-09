ŠENTJUR Mopedisti najštevilčnejši na Pašmanu

Šentjurčani so se kot najštevilčnejša in najbolje opremljena ekipa udeležili drugega vseslovenskega srečanja Tomosovih motoristov, ki je bilo na hrvaškem otoku Pašman.

16 šentjurskih (od skupno 180) mopedistov se je pri naših južnih sosedih mudilo tri dni, med drugim so opravili panoramsko vožnjo po Pašmanu in Ugljanu.

Srečanje, ki je bilo pretežno družabnega značaja, je organizirala Turistična skupnost Občine Tkon v sodelovanju z našim društvom starodobnih vozil.

V središču Tkona so udeležencem srečanja pripravili poseben sprejem z bakljami, v drugih krajih pa so jim za dobrodošlico postregli z lokalnimi kulinaričnimi posebnostmi, izvedli so še motoristične igre.

Šentjurčan Bernard Drame si je prislužil nagrado za najboljši dizajn svojega Tomosovega mopeda E90.

Več preberite v Celjanu.

PŠ