ŠENTJUR Mladi podeželani še tretjič prvaki

Šentjursko Društvo podeželske mladine so še tretjič zapovrstjo zmagovalci letošnjih 39. Državnih kmečkih iger, ki so jih organizirali v Lenartu.

23 ekip, od tega dve iz tujine, se je merilo v spretnostnih igrah ter košnji in grabljenju trave. Drugo mesto je pripadlo Društvu podeželske mladine Celje, Štore, Dobrna in Vojnik, od koder prihaja tudi najboljši kosec Luka Rošer.

Ekipo prvakov so sestavljali Simon Zdolšek, Lucija Podrepšek, Maja Gorjanc, Rajko Vivod, Mitja Mohar in Tilen Hvala. Igre so v veliki meri namenjene povezovanju mladih in tistih, ki jim podeželje nekaj pomeni.

Na sliki: zmagovalna ekipa z navijači

PŠ, foto: Rok Rakun