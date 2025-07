ŠENTJUR Mihaelu Bučarju še priznanje Naša Slovenija

Vodja šentjurskega Muzeja Južne železnice Mihael Bučar se odslej ponaša tudi s

priznanjem Naša Slovenija 2025.

Podelili so mu ga v gibanju Kultura-natura Slovenija v Kropi na Gorenjskem, prislužil pa si jo je v kategoriji Ohranjanje dediščine.

Bučar je častni občan Šentjurja, dolga leta bil tudi načelnik tamkajšnje železniške postaje.

Po njegovi zaslugi ima mesto eno najbolj prepoznavnih in celovitih zbirk tehniške dediščine. Nahaja se pri železniški postaji in obsega blizu 4000 eksponatov s preko tisoč fotografijami nekdanjih železničarjev. Muzej nazorno povezuje snovno in nesnovno dediščino.

PŠ