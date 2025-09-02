ŠENTJUR Manj šolarjev in vrtčevskih otrok, več prvošolcev

V tem šolskem letu šentjurske osnovne šole obiskuje 1806 učencev, kar je nekoliko manj kot lani.

Generacija prvošolcev pa je najštevilčnejša v zadnjih letih, saj je šolski prag prvič prestopilo 2019 otrok oziroma 28 več, kot lani.

Najštevilčnejša ostaja Osnovna šola Franja Malgaja s 584 učenci (na naslovni sliki,) sledi OŠ Hruševec s 414 (na sliki).

Vrtec trenutno obiskuje 782 malčkov, lani v tem času jih je bilo 815, Šentjurčani pa so imeli tudi dva oddelka več.

Občina je za vzdrževalna dela in nakupe učnih pripomočkov ter opreme v letošnjem proračunu rezervirala več kot dvanajst odstotkov prihodkov (lani nekaj manj kot enajst).