ŠENTJUR Malenkost višji turistični obisk

V prvi polovici letošnjega leta je Šentjur z okolico obiskalo nekaj več turistov, kakor v primerljivem lanskem obdobju. Ustvarili so več kot 2600 nočitev oziroma 18 odstotkov nad lanskim dosežkom.

Med gosti izrazito prevladujejo tujci, ki se najpogosteje odločajo za ogled Zgornjega trga in izlet v neokrnjeno naravo, k večjemu obisku pa je po mnenju vodstva občine izdatno pripomogla tudi nova kolesarske povezava s Celjem. Predvsem pa se vse več turistov vrača.

Letos bo na Zgornjem trgu zaživel novi prireditveni prostor Kozolec, obnovili so še znak Slovenia green destination silver.

Odkar so uredili postajališče za avtodome, je ta točka prav tako pripomogla k boljšim turističnim rezultatom. Gostov tam ne štejejo, priznavajo pa, da PZA še ni povsem zaživel.

PŠ