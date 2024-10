ŠENTJUR Le še sedem odstotkov konvencionalnih pogrebov

V petek pozno popoldne so s krajšo slovesnostjo namenu predali obnovljeno območje šentjurskega pokopališča.

Približno dve leti je dela izvajalo podjetje VOC, v tem času so postavili žarno steno, uredili prostor za raztros pepela in dodatnih 50 parkirišč, opravili so tudi rekonstrukcijo dovozne ceste.

Naložba je v končni fazi veljala 1,23 milijonov evrov.

Na šentjurskem pokopališču na konvencionalen način s krsto opravijo le še sedem odstotkov pogrebov. Prvega novembra bo na tem območju veljal spremenjen prometni režim.

PŠ