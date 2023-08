ŠENTJUR Krožišči pri OMV in Resevni

Eno od sedmih krožišč, ki jih bo v končni fazi imel Šentjur, bo – kot smo pred časom že pisali – postavljen na zahodni vpadnici pri OMV servisu.

Tam zaključujejo tudi gradnjo kolesarske povezave s Štorami in Celjem.

Kakšno vlogo in pomen bo poleg umirjanja prometa na obvoznici imelo novo krožišče, pojasnjuje šentjurski župan Marko Diaci: »Postavljeno bo predvsem zato, ker so tam že pripravljena zemljišča za poslovne cone, do koder je potrebno pripeljati promet, kar pa je mogoče le s krožiščem, ki po povezalo Ljubljansko ulico, OMV servis, kolesarko in industrijsko cono Anderburg.«

Začetka del še ni mogoče predvideti, ker trasa še ni umeščena v prostor.

Pred njim pa bodo zgradili še krožišče pri Resevni (na sliki), ki bo največjega značaja, saj bo na sečišču glavnih prometnih tokov v mestu. »Za to krožišče je praktično vse pripravljeno, smo v fazi odkupov zemljišč, kjer se srečujemo s težavami, ki so značilne pri tovrstnih projektih, a to je naloga države.« Glavnino gradbenih bodo tako del prenesli v leto 2024.

PŠ