ŠENTJUR Krožišče Sele še brez vsebine

Lansko jesen je šentjurska svetniška skupina SDS podala predlog, da bi novo krožišče v Selah na severni vpadnici uredili tako, da bi dobilo vsebino, kar bi bilo dobrodošlo tudi s turističnega vidika..

Predlagali so postavitev slovenske zastave in cvetlični napis mesta, prišleke bi ob vstopu lahko pričakale še podobe lokalnih domoljubov, kot so Franjo Malgaj, Anton Martin Slomšek in Ipavci.

Za zdaj je še vse po starem, saj ima občina druge prioritete, verjetno pa bodo glede vsebine oblikovali delovno skupino, morda pa šli tudi v javno obravnavo, napoveduje župan Marko Diaci.

Sam se zavzema, da bi rondo namenili Ipavcem, a kot pravi, svojih pogledov ne vsiljuje, saj bi bilo smotrno zbrati nabor predlogov, o njih pa bi odločilo posebno delovno telo ali strokovna skupina. Želijo namreč priti do dolgotrajne rešitve, gotovo pa ne bo lahko najti takšne, ki bo ustrezala kar najširšemu krogu občanov.

Več preberite v Celjanu.

PŠ