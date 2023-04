Jutri se bodo na 15. mednarodnem srečanju v Šentjurju znova zbrali ljubitelji starodobnih avtomobilov in motociklov.

Prireja ga domači Klub starodobnikov Večno mladi, pričakujejo pa blizu 150 vozil.

Po tr adiciji bodo dopoldne opravili panoramsko vožnjo, ko se bo povorka z osrednjega razstavnega prostora – zaradi obnove železniškega postajališča bo ta pri podjetju Spanles v šentjurski poslovni coni Jug 3 – zapeljala do Kozjega in Podčetrtka ter skozi Loko pri Žusmu nazaj do Šentjurja.

