Na paraolimpijske igre, ki se bodo 28. avgusta začele v Parizu, znova potuje tudi šentjurski atlet Henrik Plank.

V francoski metropoli napoveduje boj za medaljo v metu diska.

Za člana šentjurskega atletskega kluba, ki je nekoč tekmoval tudi v metu diska in kopja, v domačem kraju pa že vrsto let ohranja status najboljšega športnika invalida, bo to že četrta olimpijada. Pred tremi leti je v Tokiu zasedel tretje mesto.

PŠ, foto: Vid Ponikvar