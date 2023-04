ŠENTJUR Gradnja krožišča pri Resevni se odmika

Pričakovati je bilo zamudo pri začetku gradnje krožišča Resevna, a ta bo bržčas precej večja, kakor je sprva kazalo. Urejati naj bi ga predvidoma začeli pred tremi meseci, a kakor vse kaže, bo junija stekel šele postopek za izbiro izvajalca in naj bi bil končan do decembra.

Tako bodo glavnino gradbenih del prenesli v leto 2024, trenutno pa se država preko direkcije za ceste ukvarja z odkupi zemljišč in urejanjem pogodbenih razmerij v zvezi s tem.

Šentjurskih krožišč bo v končni fazi sedem, toda to pri Resevni je gotovo najpomembnejše, saj leži praktično v središču mesta, skozi obstoječe križišče pa se tiščijo tovornjaki, avtobusi in ves avtomobilski promet vključno s kolesarji, motoristi in pešci.

Občina Šentjur ima precej zvezane roke, kajti gre za stičišče državne in občinske ceste, zato sami ne morejo zasaditi niti lopate. Nejevoljen je tudi župan Marko Diaci. »Kako in koliko bo zamuda vplivala na občinski proračun, ta hip ne morem ocenjevati. Za projektno dokumentacijo smo poskrbeli že pred devetimi leti. Direkcija za ceste in država se vselej lahko sklicujeta na pomanjkanje denarja, sporazum o sofinanciranju, ki bo poleg krožišča zajel še dokončno ureditev Kvedrove ceste, pa smo prav tako podpisali že pred časom.«

