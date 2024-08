ŠENTJUR G.RADGONA Uspeh čebelarjev in mesnih pridelovalcev na Agri

Na včeraj končanem kmetijsko živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni so se izkazali tudi šentjurski pridelovalci medu. Kar pet si jih je v mednarodni konkurenci prislužilo medalje za kakovost.

Srebrne medalje so domov prinesli Branko Horvat in Andrej Jernej za gozdni, Ignac Mastnak za cvetlični in Ivan Močnik za kostanjev med, z bronom za cvetlični med pa se ponaša Marjan Bevc.

Poleg čebelarjev je izjemen uspeh dosegla tudi domačija Hvalc s Planine pri Sevnici, ki je na ocenjevanju mesa in mesnih izdelkov prejela zlato medaljo za tržno ponudbo jagnjetine.

PŠ