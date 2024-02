ŠENTJUR Eden se je prevračal, drugi pijan brez vozniške

Šentjurski policisti so med vikendom znova imeli opravka z vozniki, ki so na cesti povzročali težave.

V Vezovju je 21-letni voznik okoli treh zjutraj pripeljal iz smeri Planine pri Sevnici, vendar nepreglednega ovinka zaradi neprilagojene hitrosti ni zmogel. Trčil je v nabrežilo, vozilo je obračalo, pri čemer je povzročitelja vrglo na plano, saj ni uporabljal varnostnega pasu. V celjski bolnišnici so ugotovili, da je težje ranjen, policisti bodo zanj uvedli hitri postopek.

Kmalu zatem so obravnavali še voznika, ki je avto peljal brez veljavne vozniške in s tablicami drugega vozila, z alkotestom so mu izmerili 1,13 miligramov alkohola v litru zraka. Avto so mu vzeli, dobil pa bo obdolžilni predlog.

PŠ