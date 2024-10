ŠENTJUR Druga generacija mladih podjetnikov PONI

V podjetniškem inkubatorju Aurea (na sliki) v Gorici pri Slivnici je izobraževanje sklenila druga generacija mladih podjetnikov.

Pod okriljem Regionalne razvojne agencije Savinjska (RRAS) je v sklopu projekta PONI Savinjska poslovne zamisli štiri mesece razvijalo enajst mladih podjetnikov, ki so svoje dosežke ob koncu tudi predstavili.

Namen usposabljanja je, da se podjetniki s pridobljenim znanjem in izkušnjami lahko podajo na samostojno poslovno pot (nekateri so to že storili) in na njej tudi uspejo.

Medtem je RRAS objavila že razpis za tretjo generacijo, ki se bo od decembra usposabljala v prostorih RA SAŠA regije v Nazarjah.

PŠ