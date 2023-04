ŠENTJUR Domnevni manijak pri OŠ Franja Malgaja je bil izmišljen

Povsem za neutemeljene so se izkazale domneve, da se v okolici šentjurske Osnovne šole Franja Malgaja potika neznanec, ki v avto skuša zvabiti učence.

O tem je eden od staršev obvestil vodstvo šole, ki je nemudoma opozorilo starše in svetovalo, naj otroke posvarijo na previdnost, predvsem pa naj se ne odzivajo na morebitno nagovarjanje neznancev in naj v takšnih primerih nemudoma poiščejo pomoč odrasle osebe ali se zatečejo v šolo.

Zadevo so prijavili policistom, ki pa so prišli do povsem drugačnih ugotovitev. Kmalu so namreč prišli do osebe, ki je sprožila takšno informacijo. Gre za učenca te šole, ki si je vse skupaj izmislil.

Z njim so opravili razgovor, o ugotovitvah so že obvestili vodstvo šole, kjer naj bi delovala tudi mladostniška skupina, ki si zastavlja zelo nenavadne, tudi nevarne izzive, naznanilo o domnevnem manijaku je le eden od teh.

Šentjurski primer ni bil prvi, a ker gre za občutljive zadeve, iz tega hitro nastane panika, zlasti ko šola dobronamerno opozori starše in jih pozove, naj tovrstne primere prijavijo.

Se pa največkrat izkaže, da gre za naznanila brez osnove.

PŠ