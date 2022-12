ŠENTJUR DOBJE Brez silvestrovanj na prostem

Šentjurčani bodo v novo leto vstopili brez silvestrskega programa, ki so ga pod okriljem občine običajno pripravili na Mestnem trgu (na sliki).

Razlog tiči v sorazmerno visokih stroških, večkrat pa so bile prireditve zaradi slabega vremena in drugih razlogov slabo obiskane. Zato bodo v soboto popoldne pripravili samo novoletno zabavo za otroke.

Jutri zvečer bo v atriju Ipavčevega kulturnega centra nastopil še izolski raper Drill, popoldne pa se šolarji v Gorici pri Slivnici lahko udeležijo pohoda z lučkami.

Podobno so se odločili tudi njihovi sosedi v Dobju, kjer so se vrvežu na prostem odrekli zavoljo slabšega zanimanja občanov. Se bodo pa tamkajšnji gasilci po tradiciji zbrali pred gasilskim domom in nazdravili prihajajočemu letu, že prejšnji teden pa so prihod novega leta obeležili z Dobjanskim večerom in obdarovanjem otrok.

PŠ