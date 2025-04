ŠENTJUR Dnevno dežurstvo v ZD zagotovljeno

Potem, ko so zaradi pomanjkanja zdravnikov v šentjurskem zdravstvenem domu nočno dežurstvo z decembrom prenesli na sosednji zdravstveni dom v Šmarju pri Jelšah, so zdaj sporočili, da so uspeli zagotoviti dnevno službo nujne medicinske pomoči oziroma dežurno zdravniško službo.

Ta ob delovnikih deluje med sedmo in 20. uro, ob drugih dnevih pa uro manj.

Pri tem opozarjajo, da so ukinili le nočno dežuranje, a se šentjurski in dobjanski pacienti kljub temu v Šmarje zgrinjajo tudi podnevi, kar tamkajšnjo službo po nepotrebnem obremenjuje.

