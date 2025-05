ŠENTJUR Dirka brez slovenskih asov, a z najboljšimi moštvi

Organizatorji kolesarske dirke po Sloveniji, ki se bo pričela v začetku junija, so v Šentjurju včeraj predstavili del trase druge etape.

Tekmovalci se bodo nanjo pognali iz Velenja in nadaljevali skozi Spodnjo Savinjsko dolino do Celjske koče, zatem pa po Štorah in Šentjurju naprej do Šmarja pri Jelšah in cilja v Rogaški Slatini.

Župani občin, skozi katere bodo vozili kolesarji, izpostavljajo promocijski vidik dirke, medtem ko je direktor dirke Bogdan Fink (na sliki) potrdil, da se preizkušnje ne bosta udeležila Tadej Pogačar in Primož Roglič, so pa udeležbo potrdile ta hip tri najboljše kolesarske ekipe na svetu.

»V petih dnevih skušamo narediti čisto drugačno traso, predvsem pa na način, da so z njo zadovoljni prav vsi tekmovalci, torej hribolazci, šprinterji, univerzalci in specialisti za pobege, vselej pa je Dirka po Sloveniji bila priložnost za mlade kolesarje. Tudi Pogačar in Roglič sta se prebila preko te dirke«, pravi Fink.

PŠ