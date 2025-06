ŠENTJUR Danes eden vrhuncev Šentjurskega poletja

Danes se obeta eden od vrhuncev prireditev Šentjurskega poletja.

Kulturni dom v Gorici pri Slivnici bo v okviru Rafkovega večera drevi gostil Janka Petrovca (na naslovni sliki). Donedavnega je bil dopisnik RTV Slovenija iz Rima, nakar je v vlogi urednika prevzel vodenje Radia Koper. Petrovec je tudi prevajalec in igralec, po rodu pa je iz Savinjske doline. Zbranim bo spregovoril o svoji življenjski zgodbi in se dotaknil novinarskega dela v tujini in pri nas.

V šentjurski Galeriji Zgornji trg popoldne odpirajo slikarsko in kiparsko razstavo dveh akademskih umetnikov. Svoja dela bosta na ogled postavila Birman Shrestha iz Nepala in bolj znani hrvaški kipar Mate Turić (na sliki), ki deluje pod umetniškim imenom Mata Croata.

Na Planini pri Sevnici se ob 20,30 uri začenja slavnostni koncert ob 35-letnici domačega Mešanega pevskega zbora Zarja, že popoldne pa se bo začel animacijski program na Ramni pri Slivniškem jezeru v okviru Kresne noči.

PŠ