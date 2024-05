Zasedba New swing kvartet, ki je pred 56 leti nastala v Šentjurju, kjer ima na Zgornjem trgu tudi spominsko sobo, bo vsaj do nadaljnega delovala kot trio.

Razšli so se s pevcem Tomažem Kozlevčarjem, razlog pa tiči v različnih pogledih na usmeritev skupine.

New swing kvartet je uveljavljen tudi v mednarodnem prostoru, zlasti cenjene so njegove gospel in soul pesmi.

Ali bodo Dare Hering, Oto Pestner in Marjan Petan iskali novega člana, bo znano v prihodnje.

