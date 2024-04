Policisti so v soboto popoldne na avtocesti na osnovi klicev več voznikov izsledili tovornjak, ki je nezanesljivo vozil, med vijuganjem pa močno ogrožal druge udeležence.

Ustavili so ga izven naselja Dramlje. Alkotest je bosanskemu šoferju pokazal več kot tri promile alkohola v krvi.

Pridržali so ga in spisali obdolžilni predlog. Poleg globe 1200 evrov so mu pripisali še 18 kazenskih točk.

