ŠENTJUR Ahacu priznanji za kakovost in lokalno povezanost

Šentjursko družinsko podjetje Ahac je nedavno prejelo prestižni priznanji za kakovost in lokalno povezanost. Priznanji poudarjata zavezanost družbe k zagotavljanju najvišje ravni kakovosti in varnosti hrane ter trajnostno delovanje v lokalnem okolju.

Ahac ima že od leta 2011 v rokah proizvodnjo vložnin, prilog in omak znamke Droga in še nekaj drugih trgovskih znamk, za kar je prejelo potrdilo IFS Progress food, certifikat TKBZ Jeruzalem Slovenija pa si je prislužilo za tesno povezanost z bogato dediščino in kakovostjo pridelave na območju jeruzalemske destinacije.

Prejem potrdila so v podjetju označili kot rezultat premišljenega dela v proizvodnem obratu v Središču ob Dravi. Certifikat so prejeli za vložene filete rumene paprika in rdečo peso, oboje znamke Droga, podeljujejo ga prizvodom, ki med ostalim vsebujejo vsaj 70 odstotkov sestavin ali postopkov iz lokalnega okolja.

PŠ