Seme črne sončnice je odlično krmilo

Novost v svetu vrtnarjenja so črne sončnice, ki postajajo zelo popularne zaradi svojih edinstvenih, temnih barv, ki ustvarjajo dramatičen kontrast v vsakem vrtu. So odlična izbira za tiste, ki želijo doseči sofisticiran in nenavaden videz svojega vrta.

Črna sončnica spada v družino aster. Zraste od enega do dveh metrov visoko in razvije močan in široko razširjen koreninski sistem. Steblo sončnice je ravno in se ne razveja. Običajno se črno sončnico poseje kot okras v vrtu , skupaj z rumeno, semena pa so odlična hrana za ptice pozimi. Sončnična semena imajo visoko energijsko vrednost. Prav tako so bogata z maščobnimi kislinami in vitamini. So priljubljena krma za golobe in druge vzrejene ptice. Sončnična semena so ena glavnih sestavin mešanic zimskih semen za divje ptice, ki prezimijo na prostem. Sončnica spada tudi med medonosne rastline, ki jih željno obiskujejo žuželke opraševalke.

Črno sončnico posejemo na sončno, zaščiteno mesto. Močan veter jih lahko polomi. Sončnice imajo raje globoko obdelano, pognojeno zemljo, ki je bogata s hranili in zmerno vlažna. Sejemo spomladi.