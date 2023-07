Atletska sezona je na vrhuncu in ta konec tedna so v Velenju izpeljali tudi državno prvenstvo za članice in člane. Iz celjskega kluba so državni prvaki postali Jan Vukovič na 800 metrov (1:47,47), Matic Ian Guček na 400 metrov z ovirami (49,55), Klara Lukan na 5.000 metrov (17:05,51), Martina Ratej v metu kopja (53,69 m), Hana Urankar v metu diska (52,61 m), Eva Pepelnak v troskoku (13,85 m) in Tina Šutej v skoku s palico (4,73 m). (Jure Mernik)

Foto: Facebook AZS

