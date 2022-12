Redka so društva v državi s tako dolgoletno in bogato tradicijo, kot jo ima Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Celje. Društvo, ki šteje okrog 250 članov, je trenutno v dobri kondiciji, ima znanje, voljo in vizijo razvoja za naprej. Ne dvomijo, da ne bi teh ciljev, ki so si jih zadali, tudi dosegli in s tem nadaljevali bogate tradicije društva.

Oglas