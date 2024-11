Še ta teden v Bistriškem gradi na ogled razstava del upokojencev

V slovenskobistriškem gradu je do sobote, 23. novembra, na ogled razstava z naslovom Naši kraji in ljudje nekoč in danes. Pripravili so jo Medobčinska zveza društev upokojencev, Društvo upokojencev Slovenska Bistrica in Zavod za kulturo Slovenska Bistrica.

Kot je sporočila Marija Peršuh iz DU Sl. Bistrica, razstava vključuje dela več kot 70 članov iz 14 društev upokojencev z območja Slovenske Bistrice, Makol in Poljčan. Obiskovalci si lahko ogledajo stare in nove fotografije, likovna dela, izdelke iz keramike, fotografske aparate iz preteklosti ter cvetlične aranžmaje. Posebnost letošnje razstave je poudarek na bogati stavbni dediščini in običajih domačih krajev skozi čas.

Vodilo razstavljavcev je bilo: »Učimo se iz lepot preteklosti, ustvarjamo v sedanjosti in snujemo prihodnost.« (Foto: M. Peršuh)