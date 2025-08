CELJE: Se je predvolilna kampanja že začela? 

Napetost med celjskimi politiki je iz dneva v dan večja. Retorika postaja ostrejša, spletne objave vse bolj namigujejo na začetek političnega obračuna. Čeprav nas do lokalnih volitev loči še več kot leto dni, se zdi, da se je predvolilna kampanja v Celju že pričela.

Na javni sceni se za zdaj (sicer še neuradno) omenjata predvsem dve imeni – dolgoletni nekdanji župan Bojan Šrot in aktualni župan Matija Kovač.

Se kampanja seli na splet?

Na Facebook strani Celjske županove liste je bil pred dnevi objavljen video, v katerem nastopata Bojan Šrot in Breda Arnšek. V pogovoru ob mostu, ki ga je Šrot obljubljal že v prejšnji kampanji, namigneta, da so bila sredstva in dovoljenja že zagotovljena, a naj bi se jim aktualna oblast odpovedala.

Šrot v videu med drugim izpostavi: »Veš, Breda, bi že lahko. Saj veš, gradbeno dovoljenje je. Imeli smo celo nepovratna sredstva od države, a se jim je občina odpovedala. Postali bi turistično mesto. Mestno jedro bi bilo bolj živahno. Bomo pa počakali še par let.« Video zaključita z: »Enkrat bo, bo.«

Video ni ostal neopažen – mnogi ga razumejo kot simboličen začetek Šrotove poti nazaj v politično areno.



Šrot bi se vrnil kot Trump, Kovač pa potrebuje še en mandat

Sicer pa se je predvolilna kampanja v Celju – vsaj na nek način – začela že z nastopom Bojana Šrota v podkastu Štajcast, kjer je ostro kritiziral aktualno oblast, aktualnega župana in nekatere projekte. Šrot ni izključil možnosti, da bi se prihodnje leto ponovno podal na volitve: »Jaz sem v dobri kondiciji, dobro se počutim, imam veliko znanja in izkušenj … Mogoče pa bom tako kot Trump in se vrnem.«

Nekaj epizod kasneje je v Štajcastu gostoval tudi aktualni župan Matija Kovač: »V Sloveniji smo – glede na ureditev, ki jo imamo – vezani na mandat, ki traja štiri leta. Da lahko v tem času začneš in vzpostaviš nekatere strateške razmisleke, potrebuješ več časa, da jih v celoti realiziraš. Smo v fazi zaključevanja osnovnih strateških dokumentov, ki bodo vodili razvoj mesta v prihodnje. Zato bo naslednji mandat, v kolikor bodo volivci podprli našo vizijo, zelo ploden in bo za mesto prinesel kar nekaj nove dodane vrednosti.«

Tako Šrot kot Kovač sta v zadnjih mesecih močno prisotna na družbenih omrežjih. Kovač nadaljuje strategijo odprtega komuniciranja z občani, ki jo je uspešno uporabljal že v prejšnji kampanji – redno poroča o projektih, deli utrinke z dogodkov in komentira aktualna dogajanja.

Se je tekma že začela?

Politična vročica se ne krepi le v medijih in na spletu – tudi v mestnem svetu je čutiti povečan pritisk. Aprila so svetniki Celjske županove liste protestno zapustili sejo zaradi nestrinjanja pri imenovanju članov nadzornega sveta družbe ZPO. Dogodek je dvignil precej prahu in nakazal, da bo politični boj v prihodnjem letu vse prej kot miren.

Čeprav volitve uradno še niso razpisane, je jasno: Celje že vstopa v predvolilno obdobje. Kdo bo prepričal Celjanke in Celjane, bo jasno jeseni 2026 – poleg Šrota in Kovača pa je v Celju moč slišati še dve imeni, ki se vse bolj resno omenjata za vstop v župansko tekmo.