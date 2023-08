Bralke in bralce Savinjskih novic obveščajo, da distribucija naročnikom preko Pošte Slovenije v času izida letošnje 32. številke ni mogoča, pošta tudi ni napovedala, kdaj bo to izvedljivo.

Časopis bodo naročnikom poslali nemudoma, ko bo poštni promet vzpostavljen, takrat bo na voljo tudi na prodajnih mestih.

Do takrat je časopis mogoče brezplačno prebrati na spletnem portalu savinjske.com.

Vse prosijo za razumevanje.

