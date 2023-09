Savinjska regija pri vrhu prostovoljnega udejstvovanja v Sloveniji

Prostovoljci nagrajenci 1 od 3

Prostovoljstvo. Savinjska regija se lahko pohvali z velikim številom prostovoljcev in opravljenih prostovoljskih ur.

V Sloveniji je bilo v okviru prostovoljskih organizacij lani opravljenih več kot 9 milijonov ur prostovoljskega dela. Številke so pokazale, da se je za prostovoljno delo odločilo več žensk kot moških, največ prostovoljskih ur pa je bilo opravljenih na področju socialne dejavnosti. Veliko jih je bilo opravljenih tudi na področju vzgoje in izobraževanja, kulture in umetnosti, rekreacije ter civilne zaščite in reševanja. Zelo pridni so bili tudi prostovoljci v savinjski regiji.

Savinjska regija je imela skoraj največ prostovoljcev v Sloveniji

Savinjska regija je tretja regija v državi po številu prostovoljskih organizacij – tukaj jih deluje kar 267, in druga po številu organizacij s prostovoljskim programom – teh je 30. Tretja je po opravljenih prostovoljskih urah – opravljenih jih je bilo kar 666.848, in druga po številu prostovoljcev – teh je 23.717.

Letošnji nagrajenci

Kako pridni so prostovoljci v savinjski regiji, pričajo tudi letošnji nagrajenci Slovenske filantropije na področju prostovoljstva.

Nagrado, imenovano ‘Junaki našega časa’, sta si prislužili kar dve šoli iz Celja, OŠ Lava in Gimnazija Celje – Center, prav v Celju deluje tudi naj mentor leta 2022. Tudi ‘Naj projekt medgeneracijskega prostovoljstva 2022’ prihaja prav iz naše regije.

Med občinami, ki so tokrat potrdile naziv ‘Prostovoljstvu prijazna občina’, pa jih je kar pet iz savinjske regije, in sicer Mestna občina Celje, Občina Žalec, Občina Prebold, Občina Laško in Občina Štore. Če želite izvedeti več o izpostavljenih prostovoljcih, pa vzemite v roke aktualno številko časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)