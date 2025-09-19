Savinjska regija: Podelili so priznanja za najboljše inovacije

Gospodarska zbornica Slovenije je že triindvajsetič podelila nacionalna priznanja najbolj inovativnim podjetjem in inovatorjem v podjetjih ter drugih organizacijah.

Podeljenih je bilo deset zlatih, sedemindvajset srebrnih in petnajst bronastih priznanj ter eno posebno priznanje za inovacijski izziv. Prispelo je 245 predlogov, pri inovacijah pa je sodelovalo več kot 1300 inovatorjev.

Za Savinjsko regijo 4 priznanja

V Savinjski regiji so priznanja dobila štiri podjetja. Prijavljene inovacije so bile zelo raznolike, sicer v večji meri produktne, a vendar tudi odlične procesne, trženjske in družbene.

V Savinjski regiji sta si srebrno priznanje prislužili podjetji GIC GRADNJE iz Rogaške Slatine za inovacijo Nova doba gradbeništva – pametno, digitalno, trajnostno in KRONOTERM iz Gomilskega za inovacijo ADAPT MAX, bronastega pa SIP Strojna industrija iz Šempetra v Savinjski dolini za inovacijo SIP center in CPPE iz Bukovžlaka za inovacijo Kontinuirni inertni mešalni reaktor za povišane temperature in visoke tlake. (MH)