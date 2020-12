Sanjski muzikanti: “Skupaj odlično soustvarjamo!”

Sanjski muzikanti so mlad ansambel, ki v tej zasedbi igra od lanskega septembra, sicer pa njihovi začetki segajo v leto 2017. Njihov najmlajši član je 18-letni Matija Fišinger, ki poje in igra bobne. Na bas kitaro in bariton igra Marsel Horvat, ki poleg igranja tudi rad zapoje. Nejc Kukovec prevzema vlogo harmonikaša in klaviaturista. Rok Ivančič igra kitaro in poje najnižje tone. Njihova glavna pevka pa je 23-letna Nastja Janžič iz Slovenske Bistrice. Kot pravi sama, ima v ansamblu težko nalogo: »Prenašati moram vse te fante in jih velikokrat tudi umiriti,« pove v smehu.

Pogovarjali smo se z Nastjo iz Slovenske Bistrice, ki pravi, da se v življenju ne smemo preveč ustavljati na mestu, temveč moramo vztrajno hoditi naprej in napredovati.

Letošnje leto je zaznamovala predvsem epidemija. Ali je zaznamovala tudi vaše delovanje?

Epidemija je na nas vsekakor vplivala, izgubili smo namreč veliko nastopov. Prav tako se je zaradi nje izjalovilo kar nekaj naših načrtov.

Kaj je vaš najljubši skupen spomin?

Naj, najlepši skupen spomin je gotovo nastop na Glasbeni zvezdi Štajerske v okviru Radia Rogla. Takrat smo dosegli 2. mesto. Nastop nam je dal zagona – bili smo ponosni in veseli, ker smo spoznali, kakšno podporo imamo od domačih, prijateljev in vseh ostalih. Nikakor nismo pričakovali takšnega izida in tako pozitivnega odziva publike.

Na kaj v svoji zgodbi ste najbolj ponosni?

Najbolj smo ponosni na naše medosebne odnose, saj se res dobro razumemo in skupaj odlično soustvarjamo.

Kaj si rečete, ko stvari ne gredo po načrtih?

Včasih se zgodi, da kaj ne gre po načrtih, in takrat si rečemo »že mora biti tako« in da se bo vse uredilo tako kot se mora. Vse se zgodi z določenim razlogom. Če ne drugače pa se nekaj slabega zgodi zato, da se potem lahko zgodi nekaj boljšega.

Kakšni so vaši načrti za vnaprej?

Za prihodnost je načrtov in izzivov res veliko. Ta epidemija nam je v letošnjem letu prekrižala načrte, ampak ne bomo obupali, rekli bomo raje, da jih je le zamaknila! Želimo si vsekakor čim več nastopati, biti med ljudmi, jih razveseljevati, saj je to tisto, kar nam največ pomeni in v čimer najbolj uživamo. To nam daje zagon in motivacijo.

Več o mladem ansamblu pa si preberite v aktualni decembrski številki Bistriških novic. (A. Sobočan)