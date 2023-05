Sajenje v maju

Mesec maj je mesec plodovk. Sejemo že v začetku meseca in potem presajamo sadike na prosto, ko ni več možnosti zmrzali, po 15. maju.

Letos lahko s sajenjem vrtnin še malo počakamo, sicer pa lahko sadimo neobčutljive vrtnine. Na mraz občutljive sadike sadimo po ledenih možeh. Sadike plodovk sadimo zelo globoko, vsaj do prvih pravih listov.

V tem mesecu sadimo bučke, paradižnik, papriko, kumare, koruzo in fižol.

Meseca maja lahko nabiramo in sušimo veliko zdravilnih cvetlic in zelišč. Na vrtu najdemo cvetove ognjiča in kamilice. Nabiramo liste mete in melise za sušenje ter bezeg, koprive in druge koristne rastline.

V zelo vlažnem vremenu, se že pojavijo polži, ki jih moramo sproti odstranjevati, da nam ne uničijo mladih sadik in posevkov.

1 od 3