S starodobniki na izlet iz Poljčan v Slovenske Konjice

Društvo tehnične dediščine Poljčane je danes priredilo prvo spomladansko srečanje.

S starodobnimi vozili so se dopoldne zbrali v domačem kraju in se odpeljali na predstavitveno vožnjo v bližnje Slovenske Konjice. Tam pa so se v spremstvu lokalne vodnice odpravili na ogled muzeja prve svetovne vojne, gasilskega doma in drugih mestnih zanimivosti.

Društvo združuje kakih 50 do 60 aktivnih članov. Vsako leto izvedejo nekaj akcij; če bi vremenske razmere dopuščale, bi leto začeli z organizacijo starodobnega smučanja na Boču, a snega tokrat, žal, ni bilo. Po današnjem izletu bo naslednja njihova akcija starodobni tenis turnir, predvidoma 1. junija. Nato pa se bodo spet zbrali na jesenskem srečanju, je pojasnil Andro Razboršek iz Društva tehnične dediščine Poljčane. (B. P.)

