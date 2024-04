S srcem peli tudi po celjskih ulicah

Z že tradicionalnim spomladanskim pevskim sprehodom po ulicah in trgih knežjega mesta se je nedeljo v Celju začel nacionalni projekt Vseslovensko petje s srci, z njim pa še naprej odmeva Mladinski pevski festival Celje 2024.

Več kot 150 pevcev in folkloristov je na pomladanskem pevskem sprehodu popestrilo praznovanje mestnega praznika in se s pesmijo in folklornim nastopom pridružilo odmevom Mladinskega pevskega festivala, ki je med 3. in 6. aprilom skupaj s 27. državnim tekmovanjem mladinskih pevskih zborov potekal v Celju. Mestna občina Celje se je projektu Vseslovensko petje s srci pridružila lanskega aprila.

Na nedeljskem pevskem sprehodu je sodelovalo osem sestavov – Folklorna skupina DU Slavko Šlander, Slovensko društvo Hospic, Pevski zbor Društva upokojencev Celje, Mešani pevski zbor gostincev Celje, Društvo MePZ Don Bosco Celje, Mešani komorni zbor Celje, Pevsko društvo upokojencev Celje in Almini Karlinčki. V torek pa je slovenska pesem zazvenela še v 19 celjskih javnih zavodih in podjetjih, šolah in vrtcih.