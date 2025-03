S prav posebno modno razstavo obeležili njene tri jubileje

Jolanda Thaler je dobro poznana modna oblikovalka iz Celja, ki je prepoznavna po svojem zanimivem, vedno nekoliko drugačnem slogu kreacij.

Ob njenih treh jubilejih, življenjskem in delovnem jubileju modne oblikovalke ter 40-letnici unikatne modne blagovne znamke THALER, so v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli prav posebno razstavo, ki na ogled prinaša unikatne modne kreacije. To si bo mogoče ogledati do 30. marca, občasno tudi v spremstvu modne oblikovalke Jolande Thaler. Z vami bo vsako nedeljo v času odprtja razstave ob 16. uri. Z vami delimo nekaj foto utrinkov. (MH, foto Edo Einspieler)