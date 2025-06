Šolsko leto so sinoči končali na Glasbeni šoli Slovenske Konjice. Že četrto leto so ob tem pripravili koncert Pozdrav poletju, ki je minil v sproščenem vzdušju na travniku pri dvorcu Trebnik. V različnih zasedbah se je predstavilo blizu 80 otrok in tudi nekaj njihovih učiteljev, šolskemu pihalnemu orkestru pa je dirigiral ravnatelj šole Branimir Klevže. (Jure Mernik)

1 od 8