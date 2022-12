S ponedeljkom začenjajo smučarsko sezono na Rogli

Smučarska sezona se bo na Rogli začela jutri (v ponedeljek). Proge so pripravili s pomočjo snežnih topov, tudi petih novih, ki sodijo med najsodobnejše tovrstne naprave, s katerimi lahko zasnežujejo tudi pri tako imenovanih mejnih vremenskih in temperaturnih pogojih.

Za začetek bodo na Rogli obratovale štirisedežnica Planja ter vlečnice Uniorček, Košuta in Jasa. Proge bodo odprte od 9. do 16. ure. Do preklica bodo veljale prilagojene cene dnevnih smučarskih vozovnic, in sicer bo dnevna smučarska vozovnica za odrasle 28 evrov, za otroke pa 17 evrov.

Proge za tek na smučeh bodo dnevno urejali od petka, 16. decembra. Cene tekaških kart pa bodo takšne kot so v veljavnem ceniku – 6 evrov za odrasle, za otroke je uporaba tekaških prog brezplačna. (Jure Mernik)

Foto arhiv Uniturja

