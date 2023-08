S čolnom po Misisipiju

Knjiga. Celjan Mark Požlep in soavtor Maxime Berthou sta reko Misisipi prepotovala s parnim čolnom v raziskovalne namene življenja ob reki. Doživetja beremo v knjigi Southwind.

V Galeriji sodobne umetnosti so predstavili knjigo Celjana Marka Požlepa in francoskega soavtorja Maxima Berthoua z naslovom Southwind (Južni veter). Mark se je z Maximom, oba sta akademska umetnika, v začetku septembra 2019 podal na avanturo oz. raziskovalno potovanje po reki Misisipi, in sicer s šestmetrskim čolnom na parni pogon. Njun cilj je bil doživeti in raziskati sodobno ameriško družbo ob tej reki. Svoje izsledke, pa tudi osebne izkušnje, sta prelila na papir. Več o tem preberite v aktualnem Celjanu.