S Centralko izboljšujejo sistem mobilnosti

Napoved. Centralka bo spremenila način mobilnosti v Celju.

Enotna mestna aplikacija in kartica Celja, imenovana Centralka, ki je izšla prejšnji teden, med drugim omogoča plačevanje voženj s Celebusom, pregled postaj in prihodov avtobusov ter izposojo koles. Na občini ocenjujejo, da Centralka izboljšuje sistem mobilnosti in s tem kakovost življenja v Celju, ima pa še dodatni potencial za širitev uporabe.

Z uvedbo Centralke Celje odločno stopa po poti pametnega mesta, je ocenil župan Mestne občine Celje Matija Kovač.

Gre za celovito rešitev za mobilnost

»Z napredno in celovito rešitvijo za mobilnost, ki bo v prihodnosti postala veliko več, Celje stopa na pot naprednih mest. Celjani smo s Centralko dobili urbano izkušnjo, ki smo je sicer navajeni iz večjih svetovnih mest. Ena od glavnih prednosti pametnih mest je povezljivost. To pomeni, da so različne storitve – kot so v primeru Centralke zaenkrat prometni sistemi – med seboj povezani in delujejo kot usklajena celota,« je, kot so sporočili iz Mestne občine Celje, dejal župan.

Po Kovačevih besedah gre za premišljeno in trajnostno načrtovanje, ki je osredotočeno na dobrobit ljudi. Pametna mesta so tudi priložnost za vključujočo rast, saj si, kot pravi župan, želijo, da tehnološki napredek ne povečuje razlik med različnimi skupinami prebivalcev, ampak jih zmanjšuje. Centralka je zato aplikacija in kartica.

Kot je še dejal župan, verjamejo, da bo Centralka spremenila način mobilnosti v Celju, pa tudi, da bodo z njeno pomočjo in v okviru prihodnjega upravljanja mobilnosti lahko storili več korakov v smeri trajnostnega zelenega razvoja Celja.

