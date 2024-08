S. BISTRICA CELJE Priprli predrzna tatova

Bistriški in celjski policisti so v skupni akciji izsledili 38-letnico in 22-letnika, ki sta minuli teden v okolici Slovenske Bistrice na posebej predrzen način okradla lastnika stanovanjske hiše.

To sta storila tako, da je osumljenka zamotila stanovalce, mladenič pa je ukradel tri motorne žage. Spotoma sta iz denarnice pobrala še 160 evrov.

Zaradi pravočasne prijave in sodelovanja občanov so ju kmalu ustavili na celjskem območju. Nekaj predmetov sta že odvrgla, a so jih našli, zasegli so jima tudi ukraden nakit.

Preiskovalni sodnik je za oba najprej odredil sodno pridržanje, nato pa ju je poslal v pripor.

