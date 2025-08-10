Rožmarinova voda za bujne in zdrave lase

Rožmarin povečuje prekrvavitev lasišča, kar spodbuja rast las in krepi lasne mešičke. Deluje protivnetno in antiseptično, ter tako pomaga pri čiščenju lasišča in preprečuje nastanek prhljaja.Uravnava izločanje sebuma, kar je koristno pri mastnem lasišču. Antioksidanti v rožmarinu ščitijo celice lasnih mešičkov pred poškodbami prostih radikalov.

Zaradi teh lastnosti lahko redna uporaba rožmarinove vode pomaga pri zmanjšanju izpadanja las, pospeševanju rasti, gostejših in močnejših laseh in zmanjšanju srbečice in prhljaja.

Rožmarinova voda:

Potrebujemo: 4 vejice svežega rožmarina, 500 ml vode in čisto stekleničko z razpršilcem. Vodo zavremo in jo odstavimo z ognja. Dodamo svež rožmarin, pokrijemo in pustimo stati eno uro. Nato precedimo in nalijemo v stekleničko. Hranimo na hladnem največ do enega tedna.

Rožmarinovo vodo lahko uporabljamo vsak dan, nanesemo na lasišče in nežno vmasiramo.