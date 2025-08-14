Roots in the Woods na Treh kraljih: brezplačne delavnice za družine

Od 21. do 23. avgusta bo na Treh kraljih nad Slovensko Bistrico potekal že 7. mednarodni dub reggae festival Roots in The Woods. Ta letos edini slovenski reggae festival se lahko pohvali z najvišjo in najlepšo festivalsko lokacijo v Sloveniji. Gre za dogodek, ki prinaša reggae in dub glasbo ter kulturo zvočnih sistemov, z močnim poudarkom na skupnosti, miru, naravi in pozitivni energiji sredi neokrnjene narave.
Letos na festivalu Roots in the Woods na Treh kraljih dajejo poseben poudarek obfestivalskim dejavnostim. Zaživelo bo novo prizorišče z imenom The Temple, v neposredni bližini cerkve Sveti Trije kralji, kjer bodo vse tri dni festivala od četrtka, 21. do sobote, 23. avgusta, potekale različne delavnice za vso družino, največ pa jih bo za najmlajše. Udeležba na vseh delavnicah je popolnoma brezplačna, organizatorji vabijo, da se jim pridružite. Prijava ni potrebna, preprosto pridite na prizorišče.
Program brezplačnih delavnic (opravičujemo se za angleški jezik):
ROOTS IN THE WOODS 2025
THE TEMPLE
Join us at the sacred space dedicated to nurturing the mind, body & spirit.
THURSDAY
16:00 – 19:00
Juggling Workshop – Sam Sebastian
Fairytale Reading Room – Dr. Hoo
Sport games: badminton, frisbee, table football
17:00 Interview with ZION TRAIN – Angus Taylor
19:00 Sound system for kids
19:30 Fairytale
FRIDAY
08:30 Meditation & Yoga – Anja Martinuč
10:00 – 12:00
Animal Movement Workshop – Rebeka Hanžel
Theatre of Imagination Workshop – Tina Rataj
Painting with Red Wine and Coffee – Nadja Kalina
Jewelry Making and Knitting – Metka Perme Senekovič
Face Paint
Juggling & Circus Workshop – Rebeka Mlakar
My Heart Speaks Workshop – Katjuša Štingl
Fairytale Reading Room – Dr. Hoo
Sport games: badminton, frisbee, table football
11:00 Regional Park Pohorje: Introduction & Exhibition Opening
11:30 Theatre: Sam Sebastian Magic Show
12:00 Poetry & Words: Guests + Open Mic: Victor Kennedy, Samo Bohak, Katjuša Štingl, Mateja Mohorko, Lidija Petković
13:00 Guest talk: How to create a better world in harmony with nature – Bogdan Mak
15:00 Interview with music artists – Angus Taylor
16:00 Bioenergetic Release and Primal Scream – Dominik Mrmolja
16.10 Drum Circle Workshop – Albin Inkret
18:00 Tarot for Growth – Tina Furlan
19:00 Sound system for kids
19:30 Fairytale
SATURDAY
08:30 Meditation & Yoga – Anja Martinuč
10:00 – 12:00
Sound Therapy – Anja
Animal Movement Workshop – Rebeka Hanžel
Painting with Red Wine and Coffee – Nadja Kalina
Jewelry Making and Knitting – Metka Perme Senekovič
Face Paint – Tina Vrdjuka Kekec
Juggling & Circus Workshop – Tina & Matjaž Arbadakarba
My Heart Speaks Workshop – Katjuša Štingl
Scrappy Drums Workshop – Sebastijan Halič and Scrappy Team
Fairytale Reading Room – Dr. Hoo
Sport games: badminton, frisbee, table football
11:00 Theatre: Arbadakarba Juggling and Circus Show
11:45 Poetry & Words: Guests + Open Mic: Victor Kennedy, Michelle Gadpaille, Samo Bohak, Katjuša Štingl, Lidija Petković
13:00 Guest talk: How to create original reggae music – Rok Železnik Željo and The Homegrowns
15:00 Interview with music artists – Angus Taylor
16:00 Bioenergetic Release and Primal Scream – Dominik Mrmolja
16.10 Drum Circle Workshop – Albin Inkret
18:00 Tarot for Growth – Tina Furlan
19:00 Sound system for kids
19:30 Fairytale