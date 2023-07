Roman Pylypchuk ni več trener celjskih nogometašev

Le pet dni pred začetkom nove sezone v Prvi ligi Telemach so nogometaši Celja ostali brez trenerja. Iz Nogometnega kluba Celje so namreč sporočili, da so sporazumno prekinili pogodbo z Romanom Pylypchukom. 56-letni trener je vodenje članskega moštva pri celjskem klubu prevzel pred začetkom tekmovalne sezone 2022/2023. Na 41 tekmah je vknjižil 23 zmag, 10 remijev ter 8 porazov. Ekipo je popeljal do četrtfinala pokalnega tekmovanja in zasedel drugo mesto v državnem prvenstvu. Poleg Pylypchuka klub zapuščata tudi njegova pomočnika Ivan Pylypchuk in Darijan Matić.

Kdo bo novi trener v Celju uradno še ni znano. Sicer pa nekateri mediji s to funkcijo že povezujejo Alberta Riero, ki je v zadnji sezoni z Olimpijo osvojil dvojno krono. Celjani bodo to nedeljo v 1. krogu državnega prvenstva gostovali pri Aluminiju v Kidričevem. (Jure Mernik)

Foto: Danilo Vezjak, SNportal

