Rol.Ce & Vin.Ce že četrtič

K sladkim dobrotam se vedno prileže dobra kapljica, kajne? S tem so se gotovo strinjali tudi številni obiskovalci 4. festivala Rol.Ce & Vin.Ce, ki je minuli vikend potekal na stičišču Gubčeve in Lilekove ulice v Celju. Tam so Celjani in okoličani lahko preizkusili številne različice znamenite čokoladne celjske rolce ter nazdravili z okusnim vinom vinarjev iz okolice Celja ter vinorodnega okoliša Štajerska.

Piše in foto: Maja Horvat

»Čeprav je bila res večja gneča dopoldne, so se Celjani navadili, da na takšne dogodke hodijo kar preko celega dneva, tako se obisk kar nekako razporedi,« je povedala Tadeja Falnoga iz Zavoda Celeia Celje, kjer so dogodek organizirali. Nad pričakovanji je bil tudi obisk delavnice peke celjske rolce, ki je potekal v dopoldanskem času v Tehnoparku, nam je povedala vodja delavnice. Le-to so lahko spoznali tudi obiskovalci festivala, saj so na eni od stojnic prodajali set za peko rolc. Brez seta je pravo celjsko rolco težko speči, pravi, saj ima originalni recept iz 50. let 20. stoletja le tri sestavine: orehe, sladkor in jajca.

Bogata ponudba

Številni obiskovalci festivala so lahko znamenito celjsko rolco preizkusili po enotni ceni 3,30 evra. Ponujalo jo je pet ponudnikov. Tudi na 4. festivalu Rol.Ce & Vin.Ce so se ponudnikom celjske rolce pridružili še vinarji iz okolice Celja in vinorodnega okoliša Štajerska. S svojimi vini se je predstavilo deset vinarjev. Več o dogajanju lahko preberete v aktualnem Celjanu, mi pa z vami delimo nekaj fotografij.